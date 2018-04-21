اشتعال مبارزات الأسبوعين الأخيرين

كيف يبدو المشهد الانتخابي قبل 15 يوماً من موعد الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في 6 أيار المقبل بعد تسعة اعوام من عمر مجلس النواب الحالي الممدد له ثلاث مرات؟ يمكن القول إن حابل المعارك الانتخابية اختلط بنابل الاشتباكات والحملات الكلامية والاعلامية وسط اشتعال متدرج للاجواء الانتخابية والسياسية سيبلغ ذروته بطبيعة الحال انطلاقا من عطلة نهاية الاسبوع الجاري التي ستشهد جولات ومهرجانات انتخابية عدة من ابرزها جولة بقاعية جديدة لرئيس الوزراء سعد الحريري. واذا كان يبدو تصاعد الحملات والمعارك وتبادل الاتهامات تطوراً طبيعياً والمادة المتداولة مع بلوغ العد العكسي للانتخابات اسبوعيه الاخيرين، فان ذلك لا يحجب الثقل التصاعدي للمناخات والمعطيات السلبية التي تظلل العملية الانتخابية جراء تفاقم الانتهاكات والمخالفات القانونية وتصاعد الاحتجاجات والشكاوى من الاختراقات اليومية لانتظام السباق الانتخابي بحدوده الديموقراطية والحرة الدنيا، وقت بلغت حدود الكلام عن الرشى وانفاق الاموال الانتخابية حدوداً قياسية. كما ان ما يثار عن تدخلات سلطوية معينة ضد مرشحين وجهات سياسية معارضة بدأ يشكل في ذاته ملفاً كبيراً ينذر بتداعيات شديدة السلبية على سلامة الاستحقاق الانتخابي.

وقد تلقت السلطة ضربة موجعة جديدة في سياق التشكيك في صدقية العملية الانتخابية لدى اعلان ممثلة هيئات المجتمع المدني رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين سيلفانا اللقيس أمس استقالتها من هيئة الاشراف على الانتخابات احتجاجاً على تقليص صلاحيات الهيئة في الاشراف على الحملات الانتخابية والبطء في استجابة طلبات الهيئة في ما يخص تأمين المستلزمات التي تتيح لها القيام بالمهمات المنوطة بها واحتجاجاً ايضاً على المس المباشر باستقلالية الهيئة وصلاحياتها بداعي التنسيق مع وزارة الداخلية. واتخذت استقالة اللقيس بعداً قاسياً لجهة تنديدها المباشر بالسلطة في جعل هيئة الاشراف على الانتخابات “هشة وغير قادرة على التعامل السريع والفاعل مع شكاوى المواطنين الا بمستوى محدود جداً” كما قالت.

وعلى صعيد آخر يتصل بمناخ المعارك التنافسية وتداعياتها، اعتبر النائب ابراهيم كنعان ما جرى في المتن الشمالي حيث اوقف الناشط الكتائبي الياس الحداد أول من أمس على خلفية توزيع منشور قدحاً وذماً في حقه زاد حرارة المعركة الانتخابية من جهة وأشاع اجواء تشكيك اضافية في بعض الجهات السلطوية من جهة أخرى، مع ان الحداد اطلق أمس بعدما بادر كنعان الى سحب حقه الشخصي في القضية. وتحدث حزب الكتائب عن مسألة قمع وتعرض للحريات من خلال ما جرى باعتبار ان المنشور الذي وزع لا يستدعي توقيف الناشط وان ما ورد فيه أقل من مستوى الخطاب السياسي للحزب.

وسط هذه الاجواء انشغلت أوساط معنية بالتحالف الانتخابي بين الرئيس الحريري ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط بملامح تصاعد الخلاف بينهما عقب الجولة التي قام بها الحريري أول من أمس على اقليم الخروب والتي تغيب عن كل محطاتها الحزب التقدمي الاشتراكي وتحديداً تيمور وليد جنبلاط. واذ بدا من تصريحات أدلى بها جنبلاط أمس ان العلاقة بينه وبين الحريري تمر بمرحلة شديدة الهشاشة مجدداً، أوضحت الاوساط المعنية ان ثمة جهوداً كثيفة تبذل لاحتواء النقاط التي تسببت بالنفور والتي في حال عدم معالجتها ستجعل الفريقين أمام واقع حرج جداً انتخابياً وسياسياً. ولفتت الى ان الوقت يدهم الفريقين اذ لا يمكن الاستمرار في واقع خلاف وتباين علني أمام قواعد “المستقبل” والاشتراكي في الشوف وعاليه والاقليم والبقاع الغربي على الاقل، وهي الدوائر التي يتحالف فيها الفريقان، فيما تتصاعد علنا ملامح التباينات بينهما. بل ان الاوساط كشفت ان المراجعات التي تلقتها قيادتا الفريقين من انصار كل منهما حذرت من مغبة عدم معالجة الازمة في اسرع وقت تجنباً لانعكاسها على أوضاع مرشحين من الفريقين في اللوائح المشتركة التي تجمعهما في دوائر الجبل والبقاع الغربي. ولم تستبعد ان تبرز تطورات ايجابية في هذا الصدد في الايام القريبة وتحديداً قبل سفر الرئيس الحريري الى بروكسيل منتصف الاسبوع المقبل.

الحريري: مستهدفون

واسترعى الانتباه امس حديث الحريري عن تركيز الانتخابات النيابية على استهداف “تيار المستقبل” تحديداً. ففي كلمة القاها في مهرجان حاشد لقطاع المرأة في “المستقبل” قال الحريري: “كل التركيز في هذه المعركة الانتخابية هو على تيار المستقبل وكيف سيكسرون تيار المستقبل… هذه المعركة لم تبدأ الآن بل منذ العام 2000، وأنتن تعرفن الاستهداف الذي كان حاصلا لتيار المستقبل ورفيق الحريري. في العام 2000 أعدوا قانوناً اعتقدوا أنهم سينالون فيه من رفيق الحريري، لكن رفيق الحريري أظهر لهم أنهم مهما أعدوا من قوانين فإنه سيربح الانتخابات، وربح في العام 2000. وفي الـ2005 اغتالوا رفيق الحريري، وماذا حصل؟ قام الشعب اللبناني كله وحصل 14 آذار وربحنا الانتخابات. في العام 2009 أقروا قانونا وافقنا عليه نحن، وهو قانون الـ60 الذي كان هدفه الوحيد جعل تيار المستقبل يخسر. وماذا حصل؟ ربحنا. والآن نحن في العام 2018، وقد شاركنا في إنجاز القانون الانتخابي الحالي، لكن هل هو القانون الذي كنا نريده؟ بالتأكيد كلا، لكننا توصلنا إلى تسوية. وعلى رغم ذلك، أنتن تعرفن أن كل اللوائح التي تشكل في كل لبنان، في بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع وعكار والمنية والضنية والجنوب، تستهدف تيار المستقبل وسعد الحريري”.

في المقابل، برزت مواقف لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لدى لقائه وفداً كبيراً من الشوف اذ أدرج موضوع الفساد الى جانب السلاح غير الشرعي كمعطلين للدولة. وقال: “من أجل قيام الدولة الفعليّة في لبنان علينا الإنتهاء من مسألة السلاح غير الشرعي المتفلت، واستعادة القرار الإستراتيجي على المستوى العسكري والامني والسياسة الخارجيّة ومعالجة الهريان داخل إدارات الدولة ونحن نخوض معركتنا الإنتخابيّة من أجل محاولة تصحيح هذا الواقع وهذا جوهر قضيتنا”. واكد “أننا والحزب التقدمي الإشتراكي نلتقي في العديد من القضايا المطروحة على صعيد السياسات العامة، فالعامل الرئيسي الذي يحكم تصرفاتنا في المنطقة هو أن يبقى الجبل جبلاً ولكي يحصل ذلك يجب أن يبقى التفاهم بين أهله إلى أبعد حد ممكن ومن هذا المنطلق قمنا بالتحالف مع الحزب التقدمي الإشتراكي في مناطق بعبدا، الشوف وعالية”.

الراعي في الدوحة

ولم يغب الاستحقاق الانتخابي عن الزيارة التي يقوم بها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للدوحة عاصمة قطر حيث وضع أمس حجر الاساس لكنيسة مار شربل وهي الكنيسة المارونية الأولى في الخليج العربي، في حضور حشد من أبناء الجالية والنائب الرسولي في شبه الجزيرة العربية المطران كاميليو بالين. وقال البطريرك في كلمته: “فيما تفصلنا ثلاثة أسابيع عن اجراء الانتخابات النيابية، ندعو جميع اللبنانيين للادلاء بصوتهم المسؤول من أجل اختيار مثل هؤلاء المسؤولين. وفيما تقدر مبادرة فخامة رئيس الجمهورية برد المادة 49 المضافة الى موازنة 2018 الى المجلس النيابي لاعادة النظر فيها، فانا نرجو من هذا المجلس ازالة منح الاقامة لأي اجنبي أو عربي لقاء شرائه شقة في لبنان، بل ايجاد شروط وتسهيلات اخرى لحل مشكلة السوق العقارية”.