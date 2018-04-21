خليل: المعركة ليست في الانتخابات النيابية انما بعدها

أقام المختار محمد نحلة لقاء إنتخابيا في منزله في بلدة الطيبة، في حضور وزير المالية علي حسن خليل، مسؤول الشؤون الإنتخابية في قضاء مرجعيون يحيى جابر، قيادات من حركة امل، رئيس بلدية الطيبة عباس دياب وحشد من الأهالي.

والقى خليل كلمة عبر فيها عن سعادته باللحظات والأوقات مع الأهل والأخوة، قائلا: “ان ما يربطنا هو أكثر بكثير من إستحقاق إنتخابي. ما يربطنا علاقة أخوية، إنسانية علاقة اولاد المنطقة الواحدة والهم الواحد والمصير الواحد والتحديات المشتركة”.

وتحدث عن “أهمية بلدة الطيبة وموقعها في جبل عامل ومكانتها السياسية وموقع أبنائها ومنهم النائب علي فياض”.

وشرح خليل القانون الإنتخابي الجديد الذي أرسى النسبية وأهمية هذا الإستحقاق، مؤكدا “الثقة بالأهل بوعيهم لمخاطر المرحلة ودقتها”.

ودعا خليل الى “رفع مستوى الإقتراع في الإنتخابات النيابية”، وأكد “قوة التحالف بين حركة امل وحزب الله وما يشكله من إنموذج متقدم جدا ومقاربة الملفات بعقلانية بعيدا من الحسابات الشخصية وهذا التحالف يجب أن يكون نموذجا في الكثير من الدول العربية”.

وقال: “أن المعركة ليست في الإنتخابات النيابية إنما بعدها لتركيز دعائم الدولة على اسس نحفظ بها مكانتها ودورنا في النظام ولنكون شركاء فعليين في الإدارة التنفيذية للدولة بكل ما يتعلق فينا بدءا من الإنماء على مستوى المناطق وصولا الى كيفية إدارة كل مؤسسات هذه الدولة”.