بالتفاصيل: قرار فدرلة سوريا اتخذ!

تحدثت مصادر سورية معارضة عن اتفاق امريكي بريطاني روسي على فدرلة سوريا الى اقاليم وبحكم ذاتي والمركزية في دمشق.

وبحسب المصادر فإن اول اقليم سيحصل على الحكم الذاتي قريبا هو الجنوب السوري (محافظتي درعا والقنيطرة )، وبادارة الجيشين الاردني والمصري وفصائل الجيش الحر .

وهناك ترتيبات بخصوص تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام لم يكشف عنها بعد.

وأضافت المصادر أن الأمور في سوريا ستؤول إلى دويلات تنفصل عن الدولة السورية الأم وهي :

1- الشرق : دير الزور والرقة وريف حمص الشرقي (دولة عربية سنية )

2- الجنوب : درعا والقنيطرة والسويداء دولة عربية سنية برعاية عربية وغربية وبموافقة اسرائيلية

3- الشمال : ادلب وريف حلب وبعضا من ريف حماة ( برعاية تركية وبموافقة روسيا )

4- دمشق واريافها والغوطتين: لايزال مصيرها مبهم وغامض فبشكل فعلي الآن تقع تحت سيطرة ايران اما بالنسبة للتسوية القادمة فهذا يتوقف على موافقة إسرائيل من عدمها

5- الغربية : مدينة حمص وريفها الغربي وحماة والساحل (دولة علوية بحماية روسيا )

ولم تعلق أي من دمشق أو موسكو على تلك الأخبار التي ماتزال في إطار الشائعات غير الرسمية أو التسريبات إن صح القول.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز