الـ”إس-300″ الروسية وصلت سوريا

أفاد نشطاء وتقارير صحفية غير مؤكدة رسميا بأن عدة سفن نقل عسكرية روسية أفرغت في ميناء طرطوس حاويات يرجح أنها تحمل منظومات “إس-300” للدفاع الجوي.

وأشار نشطاء إلى أن تفريغ الحاويات في القاعدة العسكرية الروسية في طرطوس جرى وسط إجراءات احترازية مشددة تحت غطاء من الدخان الاصطناعي بهدف منع رصد العملية من الأرض وبواسطة طائرات مسيرة وأقمار اصطناعية.

ما دفع محللون إلى الاستنتاج بأن الحاويات التي نُقلت إلى الميناء تضم منظومات “إس-300” الصاروخية للدفاع الجوي، وذلك بعد أسبوع من العدوان الثلاثي الذي نفذته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على مواقع تابعة للحكومة السورية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح أمس بأن العدوان الثلاثي على سوريا يمنح روسيا الحق في تزويد حكومة دمشق بمنظومات “إس-300”.