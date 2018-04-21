قاضٍ كبير يفضح خفايا الفساد: نعم.. طقّ شرش الحياء!

خرَج قاضٍ كبير عن صمته المزمِن، و”أفرج” عن بعض مكنوناته التي كانت مسجونة خلف قضبان “التكتّم القضائي”، ليبوح في مجلسٍ خاص بما يدور في باله وما يخفيه في جعبته، بحسب ما علمت صحيفة “الجمهورية”.

وقال القاضي المتحسّر على الواقع المرير، إنّ الفساد منتشر في كثير من أنحاء العالم، وهو يشكّل ظاهرة قديمة، لكنّه في لبنان متميّز وله خصائص إضافية تحوّله “فساد إكسترا”، ملاحظاً أنّ في الماضي كان يوجد بعض الحياء، أمّا حالياً فقد طقّ شرش الحياء وصار كلّ شيء مباحاً ومستباحاً. واشار إلى أنه كان يعوّل على قانون الانتخاب لإنتاج طبقة سياسية جديدة تكون قادرةً على خوض تحدّي الإصلاح ومكافحة الفساد، لكنْ تبيّن أنّ القانون الذي تمّ اعتماده لا يَسمح بإحداث تغيير حقيقي.



وروى القاضي تجربةً شخصية تؤشّر إلى حجم تجاهلِ السياسيين لدور السلطة القضائية، موضحاً أنّ هناك وزيراً متّهَما بارتكاب مخالفات معيّنة في وزارته، أصَرّ ولا يزال على رفض المثولِ أمامه للإدلاء بإفادته، على رغم الإلحاح عليه للحضور مراراً.