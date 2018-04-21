عسيران: تقع عليكم مسؤولية الحفاظ على خيار المقاومة

جال المرشح عن دائرة الزهراني في لائحة “الأمل والوفاء”، النائب علي عسيران في بلدات الزهراني والتقى عددا من المواطنين ناقش معهم الاستحقاق الانتخابي، وشدد على “التصويت بكثافة في 6 أيار للائحة، من أجل الحفاظ على وحدة الجنوب ورفع راية الوطن خفاقة حرة وناصعة”.

وقال: “أنتم أهل الوفاء والنضال المشهود لكم، ولطالما كنتم المبادرين الكبار وهذا عهدنا بكم في السادس من أيار، لان المرحلة حساسة في تاريخ الوطن والمنطقة، وعلينا تأكيد خياراتنا الوطنية. الوطن ليس محطة قطار مهجورة، انه وجودنا الحقيقي وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا وعلينا الحفاظ عليه، فلنفكر جميعا كيف نرفد الوطن لرفعته وصونه وهو محط رحالنا وإقامتنا الدائمة، وعلينا حمايته وتنميته لان الانسان بلا وطن يصبح عاريا”.

أضاف: “نحن في لائحة “الامل والوفاء” لا نألو جهدا في كل الميادين التنموية والعمرانية لنقول لكم بالافعال لا بالاقوال، اننا معكم وسنبقى بجانبكم مهما كانت التحديات والمؤامرات، ونؤكد تأييدنا لخط الآباء والاجداد وحفظ التراث والارض والدفاع عن خط المقاومة والنضال منذ مقاومتنا للاتراك والفرنسيين واليوم للعدو الاسرائيلي والارهاب التكفيري”.

وختم: “في السادس من أيار، معا نبني، ومعا نحمي، ومعا نقف يدا بيد لحفظ الوطن وقلبه الجنوب، من هنا تقع عليكم مسؤولية الحفاظ على خيار المقاومة من خلال التصويت بكثافة لانجاح لائحة الامل والوفاء برئاسة الرئيس نبيه بري لتكون مع بقية لوائح الامل والوفاء في لبنان الرقم الصعب في التعبير عن أرقى وجوه الديموقراطية. نأمل نجاح كل لوائحنا لنصل الى المجلس النيابي بكتلة نيابية وازنة لها تأثيرها وقرارها في المعادلة السياسية”.