مواجهة بين الخارجية ومفوضية اللاجئين.. !

أشارت صحيفة “الراي الكويتية” إلى أن لبنان يحمل الى مؤتمر بروكسل يوميْ الثلاثاء والأربعاء ورقة حول قضية النزوح السوري وأكلافه على واقعه، مالياً واقتصادياً وارتباطه بمسار الإصلاحات البنيوية والهيكلية التي تعهّد القيام بها أمام مؤتمر “سيدر 1” في باريس قبل 16 يوماً.

وعشية مؤتمر بروكسل، طرحتْ أوساط متابعة علامات استفهام حول تأثيرات “المواجهة” بين الخارجية اللبنانية ومكتب المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان على خلفية البيان الصادر عن المفوّضية حول عودة نحو 500 نازح سوري من منطقة شبعا إلى بيت جن السورية والذي اعتبرت “الخارجية” بعد استدعائها ممثلة المفوضية ميراي جيرار أن “مضمونه يزرع الخوف والتردد في نفوس النازحين السوريين الذين قرروا طوعاً وبملء إرادتهم العودة إلى بلدهم، لكون الوضع الأمني في معظم مناطق سورية بات يسمح بالعودة”.