بالصور: حادث سير “مروع” في زحلة

نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٤:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٢/٤/٢٠١٨ جثة عامل من التابعية السورية الى مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي قضى اثر صدمه بسيارة على طريق عام الكرك – زحلة.

وأسفر الحادث عن سقوط قتيل ثان هو سائق السيارة اثر فقدانه السيطرة عليها و اصطدامها بعمود للإمداد الكهربائي و قد استعان العناصر بمعدات الإنقاذ الهيدروليكية للتمكن من سحب جثته نظراً لتضرر هيكل السيارة بشدة نتيجة الحادث فيما تم نقله بواسطة جهات أخرى الى المستشفى.

قتيلين اثر حادث سير على طريق عام الكرك – زحلة. نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٤:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في… Publiée par ‎المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني‎ sur samedi 21 avril 2018