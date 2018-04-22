السفارة الأمريكية تعلق على زيارة فوتيل إلى لبنان

علقت السفارة الأميركية حول زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل للبنان، في بيان لفتت فيه إلى أن فوتيل اجتمع برئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري وقائد الجيش العماد جوزاف عون، ترافقه السفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد، وأنه جدد خلال اجتماعاته “التزام حكومة الولايات المتحدة الشراكة اللبنانية – الأميركية ودعم الجيش اللبناني بصفته المدافع الوحيد عن لبنان”.



قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

