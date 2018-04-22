عقيلة ميقاتي “تفجر” قنبلة سياسية !

فاجأت عقيلة الرئيس نجيب ميقاتي السيدة مي ميقاتي حضور «الصالون الأدبي» للسيدة فضيلة واصف فتال في طرابلس بمداخلتها في اللقاء الحواري الذي استضاف فيه الصالون المذكور زوجها، فشاركت في الحوارات حيث أمسكت بالميكروفون لتقول مخاطبة الحاضرين: «إذا كان هناك من يذرف الدموع خارج طرابلس.. فنحن في طرابلس نذرف الدموع أيضا على الرئيس الشهيد رشيد كرامي وعلينا جميعا ان نطالب بمحكمة دولية من أجله.

وقد استقبلت كلماتها هذه بالتصفيق. وكان أول المصفقين الرئيس ميقاتي ومعه توفيق سلطان، المرشح على «لائحة العزم» التي يرأسها الأول والذي حضر اللقاء بالإضافة إلى العشرات من أبناء الفيحاء وبينهم شخصيات سياسية ونقابية وحزبية وثقافية وطبية وإعلامية واجتماعية.