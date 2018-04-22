أردوغان: الخسائر الأكبر كانت في صفوف “الجيش الحر”

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عدد المقاتلين الذين قتلوا في صفوف الجيش التركي وحلفائه من “الجيش السوري الحر” منذ بدء عملية “غصن الزيتون” شمال غرب سوريا.

وأوضح أردوغان أن الخسائر الأكبر كانت في صفوف “الجيش الحر”، مشيرا في مقابلة أجرتها معه محطة “NTV” التركية: “إلى جانب 56 من شهدائنا فقد الجيش السوري الحر مئات الشهداء”.

وبدأ الجيش التركي بمشاركة فصائل من “الجيش السوري الحر” عملية عسكرية أطلق عليها اسم “غصن الزيتون” في يناير الماضي، تمكنوا خلالها من طرد “وحدات حماية الشعب الكردية” السورية من منطقة عفرين.

وقد هدد أردوغان في وقت سابق بالتوغل بشكل أكبر ناحية الشرق في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر في الصراع متعدد الأطراف في سوريا.

وتعتبر تركيا “وحدات حماية الشعب الكردية” امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور والذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.