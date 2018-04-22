عملية نوعية لـ”المعلومات” في جونية !

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، لتوقيف أفراد عصابات سرقة السيارات على مختلف الأراضي اللبنانية، وبخاصةٍ ضمن محافظة جبل لبنان، حيث تكثُر هذه العمليات.

بتاريخ 19/4/2018، ومن خلال عمليات الرصد والمتابعة وتنفيذ عددٍ من الكمائن الظرفية وتكثيف الجهود الاستعلامية والميدانية، تمكنت قوة خاصة من الشعبة المذكورة من توقيف اثنين من أفراد عصابة لسرقة السيارات، بعد ان اشتبهت القوة بالسيارة التي يتجولان بواسطتها، وهي من نوع “هيونداي غراند Grand I 10″، وبعملية نوعية تم الإطباق عليهما وتوقيفهما في محلّة جونية، بالجرم المشهود، أثناء محاولتهما سرقة إحدى السيارات، وهما كل من:

ح. ح. (مواليد عام 1985، لبناني)

ع. ي. (مواليد عام 1972، لبناني) مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم سرقة.

بعد تفتيشهما وتفتيش السيارة، عُثر بحوزتهما على مسدس حربي وهاتفين خلويين ومبلغ /3200/ دولار أميركي ولوحات سيارات مزوّرة وحقيبة تحتوي على عدّة تُستخدم في عمليات سرقة السيارات.

وبالتزامن مع عملية التوقيف هذه، تم ضبط سيارة جيب مسروقة، نوع “هيونداي توكسون”، كانت العصابة تحاول نقلها إلى منطقة البقاع، ومنها إلى داخل الأراضي السورية.

بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على سرقة أكثر من /20/ سيارة جيب من نوع “هيونداي” في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان.

أُجري المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة.

