وزير الخارجية القطري للراعي: اللبنانيون يُعامَلون كالقطريين

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأكدت مصادر الوفد اللبناني في قطر للـ”أل بي سي” أن “وزير الخارجية القطري وعد خلال لقائه الراعي بزيارة بيروت قريباً، ويجري بحث ترتيبات هذه الزيارة”.

وأفادت معلومات للـ”أم تي في”، ان “الوزير القطري أكد للبطريرك الراعي ان اللبنانيين يُعامَلون كالقطريين في الدوحة”، مشيرة إلى ان “اللقاء بين الراعي ونائب رئيس مجلس الوزراء القطري شدد على اهمية السلام في منطقة الشرق الاوسط، والإبقاء على العلاقة الجيدة بين لبنان وقطر”.