لحرق الدهون.. لا ترموا قشر التفاح بعد اليوم

اكتشف العلماء أن حامض الأورسوليك، الموجود في قشرة التفاح يزيد من القوة العضلية ويحرق الدهون.

استنتج العلماء الأميركيون هذا، بعد التجارب التي أجروها على القوارض التي كانت تتغذى على مواد غذائية غنية بالدهون، حيث ساعدها حامض الأورسوليك في حرق سعرات حرارية عالية، وهذا بدورة خفّض مؤشر البدانة وخطر الإصابة بمرض السكري وزيادة الشحوم بالكبد. لذلك هذا قد يكون مفيداً للبشر أيضاً.

ومن المعروف أن جسم الانسان يحتوي على دهون بيضاء وبنية. فالدهون البيضاء تخزن الطاقة، أما الثانية فتحرقها للحصول على الدفء اللازم.

الدهون البنية تكثر عند الاطفال الصغار، وحامض الأورسوليك يساعد في المحافظة على نسبة هذه الدهون في الجسم لأن كميتها تقل كميتها مع تقدم العمر.

يذكر ان العلماء استخدموا في تجاربهم نموذج حيواني لاضطرابات عملية الأيض، وحتى في هذه الحالة تمكن الحامض من رفع مؤشر عمل العضلات وكمية الدهون البنية.

وهذا يعني ان حامض الأورسوليك وسيلة فعالة في مكافحة البدانة والأمراض المرتبطة بها.