الحريري: هذه الانتخابات سنعمل عليها ليلا نهارا

لفت رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ من ​القرعون​ في ​البقاع الغربي​ في اطار جولته الانتخابية إلى أن “هذه المنطقة هي منطقة الكرامة والمحبة والسلام و هذه المنطقة طردت العدو الاسرائيلي منذ 28 سنة و كانت أول المقاومات قبل أن “يبدأوا” فأنتم من علمهم المقاومة و يكبر قلبي معكم”.

وأشار إلى أن “اللوائح الأخرى تمثل الرئيس السوري بشار الأسد وسنريهم في 6 أيار ما هو قرار البقاع والقرعون وستريهم من هو تيار “المستقبل” وما هو قرار البقاع وقرار القرعون وسنريهم الكرامة وان القرعون مستحيل أن تكون عليها وصاية غير وصاية أهلها وشعبها وهذه الانتخابات سنعمل عليها ليلا نهارا”.