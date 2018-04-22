أمير قطر لـ”الراعي”: أتطلّع لزيارة لبنان قريباً

واصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي زيارته إلى قطر بلقاء أميرها الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني في الديوان الاميري القطري.

وقد نقل البطريرك الراعي خلال اللقاء الذي دام لقرابة النصف ساعة، رسالة أبناء الجالية اللبنانية للأمير القطري وحصل منه على إشارات إيجابية في تلبيتها.

من جهته، أشاد أمير قطر بأهمية زيارة البطريرك الراعي مؤكداً أن التعاون بين البلدين سيستمرّ، ومعبّراً عن تطلّعه لزيارة لبنان في المستقبل القريب.

وإذ وصف الجالية اللبنانية بالراقية، شدد على ضرورة ان يكون للراعي دور في الدفع في اتجاه تعزيز الحوار لحل مشكلات منطقة الشرق الاوسط.