الصليب الأحمر اللبناني ينعي الشهيد “حنا لحود”

صدر عن الصليب الأحمر اللبناني البيان الاتي:

“يعرب الصليب الاحمر اللبناني عن بالغ حزنه وتأثره لإستشهاد الموظف في اللجنة الدولية للصليب الاحمر الشهيد حنا لحود اللبناني الجنسية على اثر الاستهداف المسلح الذي تعرضت له سيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة تعز في اليمن السبت ٢١ نيسان ٢٠١٨ اثناء قيامه بواجبه الانساني.

إن الصليب الاحمر اللبناني يتقدم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومن حركة الصليب الاحمر والهلال الأحمر بأحر التعازي لهذه الخسارة الأليمة التي طالت أحد العاملين في المجال الانساني.

كما ينعي الصليب الاحمر اللبناني رئيسا وأعضاء ومتطوعين وعاملين الشهيد حنا لحود المسعف المتطوع الذي كان قدوة في العطاء والعمل الانساني في عداد مسعفي مركز الجميزة فرع بيروت، ويتقدمون بأحر التعازي من ذويه وعائلته ورفاقه. وإن استشهاده يعزز تشبثنا بمبادئ حركة الصليب الاحمر والهلال الأحمر إلى ما وراء الواجب”.