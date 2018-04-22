خليل: لتحويل يوم 6 أيار إلى استفتاء على المقاومة

أقامت اللجنة الانتخابية لبلدة مركبا الجنوبية قضاء مرجعيون، لقاء انتخابيا لمرشحي لائحة “الامل والوفاء” الوزير علي حسن خليل والنائب علي فياض في حسينية البلدة، في حضور علماء دين، فعاليات البلدة، المجلس البلدي والاختياري اضافة الى أعضاء من اللجنة الانتخابية لدائرة مرجعيون – حاصبيا وحشد من الأهالي .

والقى خليل كلمة بالمناسبة قال فيها: “لمركبا البلدة المجاهدة بلدة العلماء والمجاهدين والشهداء الذين استشهدوا دفاعا عن سيادة لبنان واستقلاله.اليوم اللقاء مع الاهل في مركبا هو لقاء بين أبناء البيت الواحد مع المحبين والمخلصين لهذا الخط والنهج والذين أكدوا على الدوام في كل الاستحقاقات التي مرت انهم أهل وفاء وأنهم اهل لحمل هذه الأمانة من اجل هذا الوطن. اهلنا في مركبا يعرفون ظلم العدو ومجازره، ويعرفون التحديات التي واجهها الوطن خلال هجرتهم الى بيروت والضواحي وما عادوا اليها الا بفضل تضحيات المقاومين وانتصرت مركبا كبقية قرى جبل عامل”.

وأضاف: “الاستحقاق الانتخابي هو استحقاق سياسي يتطلب الكثير من الانتباه والوعي الى كيفية خوضه من اجل ان يكون في سياقه الطبيعي. نحن معكم إنما نواجه الخيارات الكبرى التي من اجلها ناضلنا طوال عقود من الزمن والتي من اجلها ناضلنا في كل المواقع مباشرة من خلال المقاومة ومن خلال تواجدنا في المؤسسات المجلس النيابي والحكومة من اجل تكريس هذا الخط وهذا النهج. مشاركتكم في الانتخابات يجب ان تكون تعبيرا عن الالتزام والخط والنهج الذي يعبر عنه تحالف حزب الله وحركة امل. نحن نحمل فكرا واضحا نتطلع من خلاله الى معالجة معضلات هذا الوطن، هذا النهج بالنسبة لنا هو قاعدة نسير عليها بالسياسة والتعامل. علينا ان نعي بان هذا العدو الاسرائيلي يعمل ليل نهار من اجل ضرب وحدة لبنان، وهناك محاولة من جديد للانقضاض عليه وعلى انتصاراته وانجازاته التي تحققت بفضل المعادلة الكبيرة الجيش والشعب والمقاومة”.

وتابع: “نعم ومن اجل استكمال مسيرة الإصلاح الحقيقي وعملية بناء الدولة ومؤسساتها يجب علينا ان نحافظ على حضورنا في المجلس النيابي والحكومة للتأثير على اتخاذ القرارات. علينا ان نحصن ساحتنا على مستوى هذه الدائرة وتحديدا هنا مرجعيون حاصبيا لان الذين شكلوا لوائح اخرى كل همهم هو تسجيل اختراق في هذه اللائحة للقول بان جمهور المقاومة قد تراجع ومن اجل القول بان هذا الثنائي قد تراجعت شعبيته وحضوره في الجنوب. العالم كل العالم كان يراقب خطاب السيد حسن نصرالله في صور وهو يؤكد بان الخطاب هو واحد والجمهور واحد وكوادرنا واحدة، هذا الامر علينا ان لا نقلل من أهميته. مشهد جمع صور رموزنا وشهدائنا وقادتنا جنبا الى جنب”.

وختم خليل: “عليكم ان تتحولوا من الان ولغاية 6 أيار الى خلية نحل والى ورش عمل برفع نسب الاقتراع ورفع الحاصل الانتخابي لفوز كامل اللائحة وتحويل يوم 6 أيار الى استفتاء على خيار المقاومة”.