فصيل خارج من “داريا” يحاول إشعال جبهة خامدة بريف اللاذقية

في خطوة مفاجئة أقدمت “جبهة تحرير سوريا” على استهداف الجيش السوري على محور “كنسبا” بريف اللاذقية الشمالية، علماً أن الجبهة في هذا المكان كانت خامدة طيلة الفترة السابقة حيث لم تشهد اي اشتباكات بين الطرفين.

وأصدر “لواء المقداد بن عمرو” الذي سبق أن خرج من “داريا” بموجب اتفاق تسوية مع الحكومة، بياناً حصل “سناك سوري” على نسخة منه أعلن مسؤوليته عن تنفيذ الاستهداف، الذي تم بإطلاق قذائف الهاون بالقرب من “تل رشو”.

يذكر أن “لواء المقداد” منضوي ضمن “جبهة تحرير سوريا” التي تخوض حرب شعواء ضد “هيئة تحرير الشام” في مناطق من “إدلب” و”ريف حلب”، راح ضحيتها مئات المدنيين وماتزال مستمرة منذ الـ20 من شهر شباط الفائت.

ويتخوف أهالي المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة والحكومة أيضاًعلى محور “كنسبا” من إشعال هذه الجبهة التي ماتزال هادئة منذ سيطرة القوات الحكومية على مدينة “سلمى” عام 2016، وهو ماقد يعني عودة الحرب إلى حياتهم من جديد.