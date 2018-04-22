مشاهير ناجحون في حياتهم المهنية.. لا يملكون الشهادة الثانوية!

تثبت الأيام والسنون أن تحقيق النجاح لا يمكن أن يقتصر على عامل الدراسة فحسب، فالموهبة أولا وقبل أي شيء، خاصة إن كان العمل بمجال يقترن بالفن والإبداع.

تعرفوا فيما يلي الى قائمة بأبرز المشاهير الذي نجحوا بشكل كبير في حياتهم العملية رغم عدم إكمالهم تعليمهم وعدم حصولهم حتى على الشهادة الثانوية.

الممثلة جينفر لورانس

الممثل ريان غوسلينغ

الممثلة نيكول كيدمان

الممثلة جيسيكا تشاستين

الممثلة هيلاري سوانك

الممثلة ايما ستون

المغنية كاتي بيري

الممثل جون ترافولتا

الممثل جيم كاري

الممثل والكوميدي كريس روك

الممثل كيانو ريفز

الممثلة كريستن ستيوارت

الممثل تريسي مورغان

الممثلة كاميرون دياز

الممثلة تشارليز ثيرون