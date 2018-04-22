بالفيديو.. راغب علامة يفاجئ الحريري في عيده الـ47

أحيا الفنان اللبناني راغب علامة حفل العشاء السنوي لدار العجزة الإسلامية المقام في بيروت بحضور رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

ونشر راغب، اليوم السبت، مقطع فيديو، على صفحته الشخصية في إنستغرام، وهو يغني للحريري، بمناسبة عيد ميلاده الـ47، وسط أجواء حميمية، وعلق قائلا: “لا تستسلم أبدا، ابق قويا، واصل القتال، والنصر حليفك”.

وفي فيديو آخر، أشاد الفنان اللبناني بخفة ظل رئيس الوزراء، التي وصفها بالمعهودة، وذلك خلال تقطيع الحريري قالب الحلوى على وقع أغنية “قلبي عاشقها”، ليقترب علامة منه ويمسك ذراعه ويتشاطرا كلاما طريفا.