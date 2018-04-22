المشنوق: تحالفنا مع جنبلاط لن ينفك

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى ان “تاريخنا واحد مع وليد بك جنبلاط وتحالفنا لن ينفك لأنه معمد بالدم وعروبتنا واحدة مهما فعل الآخرون، والغيمة ستعبر، وسيظل للمختارة وبيت الوسط عنوان واحد لا عنوانين، وهو شهداء القهر والظلم”.

واعتبر المشنوق أن “قول الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بأن من يصوت خارج لائحة حزب الله وحركة امل كأنه يصوت ضد المقاومة، ورسالة نصر الله إلى ماكينته في بيروت حيث اعتبر أن الخطر الداخلي في بيروت أكبر من الخطر الإسرائيلي، يؤكد أن قياس المعركة في رسائله ليس قياس انتخابات، ويؤشر إلى أنها معركة مصير القرار السياسي في مجلس النواب، والمعركة تبدأ من بيروت وصولا إلى بقية أنحاء لبنان”.

وأشار المشنوق، من بشامون، إلى أن “معركة بيروت سياسية بامتياز وليست معركة انتخابات”.

ولفت إلى أن “تعددية اللوائح ستأكل من صحن لائحة المستقبل لمصلحة لائحة حزب الله، والخطورة تكمن في أن ما لم يستطع الحزب تحقيقه بالسلاح في 7 أيار 2008 سيحققه بالانتخابات في 6 أيار 2018 إذا لم يصوت أهل بيروت بكثافة، والخطر الأكبر هو السعي لتغيير هوية المدينة العربية المناضلة المقاومة التي قدمت أول شهيد لثورة فلسطين، خليل عز الدين الجمل، في أغوار الأردن ضد الاحتلال الإسرائيلي العام 1968”.