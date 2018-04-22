المسير السنوي لأطفال التوحد من جديد في اللاذقية

أقامت جمعية أطفال التوحد في محافظة اللاذقية السورية بالتعاون مع الجمعية السورية لدعم الأسرة ومنظمة أرض الإنسان الإيطالية وبدعم من محافظ اللاذقية ومديرية الشؤون الاجتماعية باللاذقية المسير السنوي لأطفال التوحد على الدراجات الهوائية وذلك من الكورنيش البحري إلى ساحة المحافظة

حيث تخلل المسير نشاطات رياضية وألعاب خفة بالإضافة لتوزيع الهدايا العينية على المشاركين كما ختمت الفعالية بحفل موسيقي أحيته فرقة سولو

أكدت شهيده سلوم ” رئيس مجلس إدارة جمعية أطفال التوحد باللاذقية في حديثها مع الحدث نيوز :”:جمعية التوحد في اللاذفية جمعية أهلية تأسست بجهود أهلية وتعنى بالأطفال المصابين بالتوحد وتقدم الخبرات و الاستشارات المتخصصة لأي شخص .. قامت الجمعية بتنظيم نشاط المسير التضامني الذي اعتادت الجمعية تنظيمه بشكل سنوي وتهدف من خلاله لنشر الوعي المجتمعي حول إضطراب التوحد .. طبعا والملفت للإنتباه أن المشاركين في هذا النشاط من كل فئات المجتمع ولاقى إهتمام الفئة الشبابية الطلابية وهذا عنصر مهم لاننا نعول على هذا الجيل ” ..

في حين تحدث الدكتورة صوفيا نعامة منظمة ومتطوعة في جمعية أطفال التوحد لــ الحدث نيوز عن سعادتها بعودة المسير بعد إنقطاع دام سبع سنوات بسبب الأحداث والخوف من القذائف والتفجيرات وقالت ” عملنا بجهد مستمر على مدى شهر كامل تقريبا بتنظيم المسير ليتمكن أكبر عدد من المشاركة فيه دعما لجمعية التوحد ولتسليط الضوء على الأطفال المغمورين في المجتمع ”

و قال ماهر دعبول أحد المشاركين في المسير :”شعور لايوصف بعد انقطاع المسير لما يقارب السبع سنوات أن نرى هذا الإقبال الكبير من الناس على المشاركة بهكذا نشاطات .. وأن نرى الفرح مرسوم بصدق على وجوههم .. تحتاج هذه البلاد الطيبة للكثير من الوقت لتتعافي .. ولكن ثقتي مطلقة أنها قادرة .. وستتعافى لأنها تستحق الحياة ”

الحدث نيوز _ أفرورا عيسى