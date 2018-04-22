الصحافة تفقد الزميلة ماجدة صبرا

نعى نقيبا الصحافة والمحررين عوني الكعكي والياس عون المديرة المسؤولة لمجلة “الشراع” وشقيقة الزميل حسن صبرا الزميلة ماجدة صبرا.

وقال عون: “تفقد الصحافة اللبنانية ونقابة المحررين صحافية راقية متزنة، كانت اليد اليمنى لشقيقها العزيز الزميل حسن. برحيلها نفتقد نقابية وصحافية أحبت مهنتها كما أحبت وطنها حتى الرمق الأخير من حياتها. لعائلتها وخصوصا لشقيقها الزميل حسن صبرا ولأسرة “الشراع” نتقدم بتعازينا الحارة باسم نقيب الصحافة وباسمي بأحر التعازي للرحيل المبكر لعروسة الصحافة اللبنانية والعربية”.

تقبل التعازي في منزل شقيقها الزميل حسن صبرا في بيروت، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 نيسان الجاري، من الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساء.