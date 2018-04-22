الحريري : ستكون لوائح المستقبل “زي ما هي”

واصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جولته البقاعية فزار بلدة بر إلياس، حيث احتشد آلاف المواطنين وقطعوا الطرقات لاستقباله بفرق الخيالة والكشافة وقرع الطبول وإطلاق الأسهم النارية ونثر الأرز والزهور على الموكب. وكان في مقدمة المستقبلين رجال دين ووجهاء البلدة وفاعلياتها.

وأقام الأهالي للرئيس الحريري احتفالا شعبيا مركزيا في “نادي ناصر” في البلدة، حضره النائب عاصم عراجي والمرشحون وآلاف المواطنين.

وتحدث الحريري أمام الحشود، فقال: “سنكمل معا إن شاء الله المشوار، الذي بدأه الرئيس الشهيد رفيق الحريري. البعض في هذه الأيام يشككون بقوة تيار المستقبل في بر إلياس أو قب إلياس أو كل البقاع الأوسط أو عند عشائر العرب. لكن اليوم يشكل دليلا على أن هذا التيار، تيار رفيق الحريري وتيار سعد الحريري، تيار المستقبل، موجود في قلوبكم”.





أضاف: “نحن لدينا مرشحون للانتخابات في 6 أيار، وخلافا لكل من سوقوا له، أنتم شبانا وشابات، كبارا وصغارا، ستنزلون إلى صناديق الاقتراع، وسننزل جميعنا في كل لبنان، في البقاع الأوسط، والبقاع الغربي وراشيا والبقاع الشمالي وبيروت وطرابلس والضنية والمنية وعكار وصيدا وشعبا والإقليم وكل المناطق، التي لدينا فيها مرشحون. موعدنا معكم في 6 أيار لكي نعلمهم درسا حول ما هو تيار المستقبل، وما هي بر إلياس وقب إلياس، وستكون اللائحة “زي ما هي”.

ثم انتقل الحريري إلى بلدة سعدنايل، وكان له استقبال شعبي حاشد في ساحة البلدة، حيث تجمع الأهالي مرددين هتافات التأييد له.

بداية، كانت كلمة لرئيس بلدية سعدنايل خليل الشحيمي، فأكد أن “البلدة وفية للرئيس الشهيد رفيق الحريري وهي لا تتغير، كانت سباقة في حمل السلاح ضد العدو الإسرائيلي وقدمت الشهداء وانتفضت عند الحاجة من أجل الدفاع عن الشارع، كما انتفضت عندما اغتالوا الشهيد رفيق الحريري، هي اليوم تنتفض من أجل الحفاظ على نهج الرئيس الشهيد وتستمر في الحفاظ على هذا النهج وتعلن مبايعتها للرئيس سعد الحريري”.

ثم تحدث الحريري، فقال: “يا هلا بسعدنايل، باسمها هناك سعد، وأنا أحبكم. قبل عشر سنين، في 7 أيار أنتم أوقفتم الفتنة، وهذه السنة في 6 أيار ستوقفون الفتنة مجددا. أعلم أن سعدنايل تنتظر قانون العفو، وأنا لا أوفر جهدا في هذا الإطار، والقانون آت بإذن الله. أنتم الرقم الصعب في البقاع، أنتم أهلي، أنتم أهل سعدنايل، أنتم أهل الكرامة والمحبة والوفاء لهذا التيار ورفيق الحريري وسعد الحريري وكل ما نمثله من حريات، ولكل ما نحلم به لإفادة لبنان. أنتم تمثلون كل المحبة والوفاء، وكذلك كل العشائر في سعدنايل”.

أضاف: “مصير البقاع بين أيديكم، مصير الحريرية في البقاع بين أيديكم، لكن سعد الحريري مطمئن للبقاع في 6 أيار، لأن هنا سعد-ليس الحريري- هنا سعدنايل. خلال السنوات الماضية، حصل تشكيك بمحبة الناس لتيار المستقبل ورفيق الحريري وسعد الحريري. وفي 6 أيار سنتوجه إلى صناديق الاقتراع، وأنتم ونحن، من سعدنايل وكل البقاع الأوسط، سنريهم ماذا يعني تيار المستقبل ومن هو سعد الحريري ومن هو رفيق الحريري بالنسبة إليكم. نحن وإياكم سنكمل هذا المشوار ولا أحد يستطيع أن يوقفنا، لأنكم أنتم أهل الشهامة والبطولة، أنتم الأناس الطيبون، الذين لا ينسون رفيق الحريري، وأنا ابن رفيق الحريري لم أنسكم في حياتي”.

وختم “لا أعرف ماذا أقول أمام هكذا أشخاص طيبين ومحبين. وبقدر ما أحببتموني سأحبكم أكثر، وبقدر ما تكونون أوفياء لي سأكون وفيا لكم أكثر إن شاء الله. أدعو الله أن يقدرنا على أن نعطي هذه المنطقة وسعدنايل كل الخدمات التي تحتاجها. فقد وضعنا في مؤتمر باريس كل المشاريع التي يحتاجها البقاع الأوسط، وخاصة سعدنايل. والفارق بين الآن والسابق أنه الآن لدينا تمويل لهذه المشاريع، فكل ما تحتاجونه سيتحقق. المطلوب لاستكمال مشروع باريس، أن ينزل كل واحد وواحدة فيكم في 6 أيار إلى صناديق الاقتراع. أنا أعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم عليكم، وكما كان الرئيس الشهيد يقول: “يوم الانتخاب سننزل السابعة صباحا إلى صناديق الاقتراع، ونضع اللائحة “زي ما هي”.

بعد ذلك، زار الرئيس الحريري بلدة تعلبايا حيث احتشد الأهالي وسط الطريق مرددين الهتافات المؤيدة.

وترجل الحريري من سيارته وخاطب المحتشدين، مشددا على “أهمية استحقاق السادس من أيار وضرورة النزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع”.

وفي ختام جولته، زار الحريري منطقة الفاعور، حيث أقام له عشائر عرب المنطقة تجمعا شعبيا حاشدا، تقدمه الشيخ ميزر أحمد الفياض والشيخ حسين مهنا اللذان رحبا به في البلدة، مؤكدين “دعم العشائر لسياساته وتوجهاته”.

وألقى الحريري كلمة خاطب فيها عشائر العرب، قائلا: “أنتم أهل الوفاء والمحبة، وأنا أدعوكم للنزول في السادس من أيار إلى صناديق الاقتراع وانتخاب اللائحة “زي ما هي” لكي نريهم من هم العشائر”. أضاف: “كما تعلمون، فقد اخترنا مرشحا عن العشائر في عكار، وإن شاء الله سنبقى سويا بعد الانتخابات، وسنعمل ما في وسعنا لتلبية حاجات المنطقة ومطالبها”.