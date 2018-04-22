جعجع يعلق على الإعتداء على الأمين

اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في بيان، ان الاعتداء على المرشح للانتخابات النيابية الصحافي علي الأمين في بلدته شقرا حادثة “تشوش، إن لم نقل تعطل العملية الإنتخابية التي نحن في صددها، لذلك أتمنى على فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري التدخل فورا لتوقيف الفاعلين وإحقاق الحق”.

وتابع البيان: “كما أطالب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير العدل سليم جريصاتي بإعطاء تعليماتهما الفورية للمرجعيات القضائية والأمنية المختصة للتحرك فورا من أجل التحقيق في الحادثة وتوقيف الفاعلين”.