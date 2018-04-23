واشنطن تبدي رأيها بإعمار مناطق سيطرة الحكومة السورية

قال مسؤول أمريكي رفيع إن الولايات المتحدة لا تريد المشاركة في إعادة إعمار المناطق السورية التي تقع تحت سيطرة الرئيس السوري بشار الأسد.

ونشر المركز الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية تصريح مسؤول رفيع رفض ذكر اسمه، بعد انتهاء اليوم الأول للقاء وزراء خارجية مجموعة السبع الكبار (G7) قال فيه: “عندما ندرس أعمالنا المستقبلية، لا نريد أن تذهب أموالنا إلى المناطق التي تسيطر عليها حكومة بشار الأسد”.

وكان رئيس مجموعة مجلس النواب الروسي للاتصالات مع البرلمان السوري، دميتري سابلين، نقل سابقا عن الرئيس السوري بشار الأسد قوله إن استئناف الاقتصاد السوري يتطلب 400 مليار دولار، وما بين 10 و15 عاما.