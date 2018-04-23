الجيش السوري يدعو المدنيين لمغادرة هذه المنطقة

ألقت مروحيات الجيش السوري مناشير تدعو المدنيين في منطقة ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي إلى مغادرة مواقع المسلحين في دلالة على اقتراب عملية عسكرية تنهي الوجود المسلح بالمنطقة.

وقال الإعلام الحربي السوري إن مروحيات الجيش ألقت مناشير تدعو المدنيين إلى المغادرة باتجاه حواجز الجيش السوري حفاظا على أرواحهم.

وأشار إلى أن الجيش سيوفر لجميع المدنيين الخارجين من المنطقة المساعدة الغذائية والطبية اللازمة لهم.

وتسيطر على البلدات الواقعة في ريفي حمص وحماة عدة تنظيمات مسلحة أكبرها “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا).

من المهم الإشارة إلى أن عملية عسكرية بدأت في منطقة غرب السلمية بريف حماة الجنوبي الشرقي قبل أيام وتوقفت الأربعاء إثر هدنة لمدة 4 أيام لإفساح المجال لتسوية معينة، إلا أن المسلحين خرقوا الهدنة السبت ما استدعى عودة العملية العسكرية بقوة.