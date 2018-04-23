بزي: على الزوار الجدد للجنوب اللعب في غير هذا الملعب

اعتبر النائب علي بزي خلال حفل تأبيني في راميا الحدودية، أن “الانتخابات المقبلة مناسبة لتثبيت لبنان في موقعه الصحيح، وطن الوفاق والوحدة والقادر على مواجهة الاخطار”.

وقال: “لن يستطيع اي دخيل أن يغير في هوية وصورة هذا الجنوب كعائلة واحدة قاومت فانتصرت، وحملت مشعل التنمية فأنجزت النهضة الانمائية التي قادها الرئيس نبيه بري”، مشيرا الى “عمق التحالف مع حزب الله”، داعيا “الزوار الجدد الى الجنوب ليلعبوا في غير هذا الملعب، فهذه الارض محروسة بدماء الشهداء واخلاص الاوفياء هم حماتها وشرفها وشيفرتها التي لا يستطيع أن يفكها طارىء لا يفقه شيئا عن ماضي وحاضر هذه الارض ويسيء الى مستقبلها”.

وختم مشددا على “ضرورة المشاركة في الانتخابات ليكون كما في كل المحطات استفتاء لقناعاتنا وأفكارنا التي حفظت الوطن”.