الكشف عن نبوءتين للعرافة “فانغا” تقلب موازين العالم في 2018

كشف تقرير نشره موقع Unilad، عن نبوءتين مذهلتين لم يكشف عنهما النقاب قبل ذلك، لـ العرَّافة البلغارية بابا فانغا، حيث أكدت في إحداهما أن الصين هى المارد الاقتصادي القادم، وأنها ستحتل في غضون العام الجاري 2018 مركز الصدارة في قيادة اقتصاد العالم بدلًا من الولايات المتحدة.

وقال تقرير الموقع البريطاني، إن النبوءة الأولى للراحلة فانغا تتسق إلى حد كبير وواقع الاقتصاد الأمريكي المتردي منذ فترة ليست بالقصيرة، مشيرًا إلى أنه قد تضارع النبوءة الحقيقة خلال الأشهر القليلة المقبلة، في ظل عجز الإدارة الأمريكية عن منح الاقتصاد الأمريكي قبلة الحياة.

وجاءت النبوءة بعد عدة أسابيع من الكشف عن نبوءة سابقة للعرافة ذاتها، قالت فيها إن بوتين سيقود ببلاده العالم، لا سيَّما بعد اندلاع حرب عالمية ثالثة خلال العام الجاري، وأن الرئيس الذي ينتمي للمؤسسة الاستخباراتية الروسية سيفرض على العالم نظامًا روسيًا خالصًا، يستجيب له المجتمع الدولي.

أما النبوءة الثانية التي كشف عنها تقرير الموقع البريطاني، فتؤكد ظهور مصدر غير تقليدي جديد للطاقة على كوكب الزهرة، وأن هذا المصدر وحده سيكفي لتزويد العالم بالطاقة.

وربما تتسق تلك النبوءة أيضًا، بحسب موقع Unilad والتجارب التي أجرتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) خلال شهر يوليو الماضي، حينما أطلقت كاشف الفضاء Parker Solar، للوقوف على كيفية إنتاج الحقول المغناطيسية على الكوكب رياح شمسية، ودار السؤال حينئذ حول إمكانية عثور كاشف الفضاء على مصدر جديد للطاقة.