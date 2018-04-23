بعد إطلاق النار في القصر الملكي.. بن سلمان يخرج عن صمته !

وجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، نهار الأحد 22 نيسان الجاري، برقية إلى وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، عقب أحداث إطلاق النار في منطقة الخزامي بالقرب من القصر الملكي السعودي.

ووجه محمد بن سلمان، برقية شكر إلى وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقال ابن سلمان: اطلعنا على برقية سموكم رقم 182957 بتاريخ 5 / 8 / 1439 هـ بشأن النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الفترة من 1 / 10 / 1438 هـ حتى 2 / 8 / 1439 هـ مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه، والتي أظهرت انخفاضا في نسب الجرائم ككل، حيث انخفضت جرائم القتل العمد بنسبة (6,5%)، وانخفضت جرائم العِرض بنسبة (14,5%)، وانخفضت جرائم السرقة بنسبة (2%)، وانخفضت جرائم السطو المسلح بنسبة (10,5%)، وفي مجال الأمن والسلامة المرورية انخفضت أعداد الحوادث المرورية بنسبة (19,7%)”.

وبحسب البيان فقد “انخفضت أعداد المتوفين في الحوادث المرورية بنسبة (19,1%)، وانخفضت أعداد المصابين في الحوادث المرورية بنسبة (15,9%)، وفي مجال أمن الحدود ومكافحة تهريب وترويج المخدرات ارتفع مستوى الأداء في ضبط المهربين بنسبة (7,1%)، وفي ضبط المتسللين عبر الحدود بنسبة (35,5%)، وفي ضبط المتهمين في قضايا المخدرات بأنواعها بنسبة (34,95%)، وفي مجال متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت الإجراءات القائمة في الحملات الأمنية المشتركة (حملة وطن بلا مخالف) عن ضبط (984,007) مخالفين حتى تاريخه”.

وتابع: “فلسموكم ولمنسوبي الوزارة بقطاعاتها كافة الشكر على هذا الأداء المميز الذي يؤكد حرص الجميع وعزمهم على مواصلة العمل بهمة وعزم لا يلين خدمة لدينهم وبلادهم ومليكهم، وهو ما أسفر عن انخفاض كبير في معدلات الجريمة ورفع مستوى السلامة، حفظ الله بلادنا الغالية بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ وأسبغ علينا جميعا نعمه الظاهرة والباطنة”.

وتأتي رسالة محمد بن سلمان، عقب ليلة مضطربة عاشتها الرياض، مساء السبت، عقب سماع شهود عيان دوي إطلاق نار بالقرب من منطقة “الخزامي” في العاصمة بالقرب من القصر الملكي.

وأعلنت شرطة الرياض أنها أسقطت طائرة بدون طيار “درون” كانت تطير في منطقة محظورة بالقرب من القصر، وبصورة غير مصرح لها، ما اضطر أجهزة الأمن للتعامل معها.