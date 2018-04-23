أسعار الدولار واليورو مقابل الليرة السورية وتحسن ملحوظ لليرة

شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي تحسناً ملحوظاً في السوق الموازية، وذلك بعد التراجع الذي شهدته الليرة إثر العدوان الثلاثي على بعض المواقع السورية، لتعود وتصبح مستويات سعر الصرف في السوق الموازية قريبة جداً من مستويات السوق الرسمية حيث بلغ سعر صرف الليرة (وسطياً) حوالي 437 ليرة سورية وفقا للتقرير الأسبوعي الذي نشره ” مركز دمشق للأبحاث مداد .

وأشار التقرير أن السبب في التحسن يعود إلى تحسن الأوضاع السياسية في سورية بالإضافة إلى فشل العدوان الثلاثي على سورية، كما و تلقت الليرة السورية دعماً ممن تحسن بعض العوامل الاقتصادية الأساسية، واستمرار تدفق الحوالات من الخارج، إلى جانب مستويات الدولار الأمريكي المنخفضة مقابل العملات الرئيسية في الأسواق المالية العالمية، وهذا ما رافقه زيادة في العرض أمام التوقعات بالمزيد من الانخفاض في مستوى الدولار الأمريكي في السوق المحلية في المستقبل القريب.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لدى المصارف وشركات الصرافة، حيث استمر مصرف سورية المركزي في تثبيت سعر زوج الدولار الأمريكي /الليرة السورية عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.

أما بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية خلال تعاملات هذا الأسبوع، فقد تحسنت الليرة السورية خلال تعاملات هذا الأسبوع، حيث انخفض زوج (اليورو/ليرة سورية) إلى مستوى 539 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقارنة مع مستوى 570 ليرة سورية المسجل في نهاية الأسبوع السابق، وبما نسبته 5.44%. بينما تراجعت الليرة السورية في السوق الرسمية أمام اليورو بما نسبته 0.17%، ليرتفع زوج (اليورو/ليرة سورية) إلى مستوى 539.68 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقابل مستوى 538.79 ليرة سورية في نهاية الأسبوع السابق.