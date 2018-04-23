رعد يدعو للاقبال على صناديق الاقتراع

جال أعضاء لائحة ” الامل والوفاء” مرشحو قضاء النبطية النواب محمد رعد، ياسين جابر وهاني قبيسي، على عدد من بلدات القضاء وأقيمت لهم محطات استقبال شعبية على مداخل القرى وفي النوادي الحسينية وزاروا ديوان العز في كفرجوز والتقوا نادي بيت الطلبة وناشطون في المجتمع الاهلي والمدني في النبطية.

كما زاروا بلدات كفروة، دير الزهراني، حبوش، ويحمر حيث دعوا للتصويت للائحة الامل والوفاء لرفع الحاصل الانتخابي والاحتفال بالفوز في السابع من أيار.

والقى النائب جابر كلمة في نادي الشقيف في النبطية خلال غداء على شرفهم، قال فيها: “نحن واياكم دائما نلتقي في كل المناسبات ولكن هذه المناسبة لها طعم خاص كوننا نستعد في لبنان بعد اسبوعين لأن نذهب للانتخابات النيابية التي تعطي صورة جميلة عن لبنان، صورة عن لبنان الديمقراطي الذي فيه الكثير من التنوع ولكن فيه ايضا الاصرار على ان يكون مستقرا وبلدا لكل أبنائه، على أن يتعزز فيه العيش المشترك”.

أضاف: “ما اجتماع 51 دولة في باريس الا تعبير عن دعم لبنان وعن هذا الاهتمام بهذا النموذج اللبناني الذي يكاد يكون الفريد من نوعه في المنطقة. هذا الاستقرار الذي نعيشه كان للتحالف الذي يتمثل اليوم في لائحة الامل والوفاء، الدور الكبير في تحقيقه ولولا الجهد والتضحيات التي قدمتموها انتم لما كان هذا الاستقرار الذي ينعم فيه كل لبنان وليس الجنوب، هذا التحالف حقق توازن الردع مع اسرائيل وهذا التحالف دعم الجيش اللبناني والقوى الامنية وانتصر على الارهاب”.

وتحدث النائب رعد فقال: “نحن والاخوة في حركة أمل نمارس قناعاتنا ونعرب عن حبنا لشعبنا ومستعدون للتضحية بدمائنا وارواحنا دفاعا عنه وعن وطننا وذودا عن سيادته ضد الاعداء الذين يتربصون به. تصوروا مشهد لبنان من دون الخيار المقاوم. أنا لا أتصور لبنان من دون خيار وطني مقاوم فهو عودة الى 17 أيار وربما لا يقبل الاسرائيلي الان بعد السقوط العربي نفس الشروط التي كان يطرحها في 17 أيار. التركيز على المقاومة وعلى سلاح المقاومة وعلى اختصار المقاومة بالسلاح يريدون جعل أصحاب هذا الخيار الوطني النبيل، يريدون اختصارهم بمجرد حملة سلاح وهذا اول بند في بنود المؤامرة على المقاومة. المقاومة ليست سلاحا يعمل، المقاومة خيار يلتزم”.

وتابع: “لا أفهم أن ارهابيين تسهل لهم الطرق والمطارات والسفارات من دون انحاء العالم ليأتوا الى سوريا ويفتعلوا أزمة دامية مدمرة في سوريا على مدى 7 سنوات وهؤلاء تدعمهم قوى النفوذ الدولي والاقليمي، أما الذي يدافع عن أرضه ضد عدو غاز محتل يصبح ارهابيا في نظرهم ، لا يوجد منطق ولا يوجد معيار للحكم على الاشياء ونحن نعيش للاسف في عالم كما قال الامام الصدر في عالم تملأه الذئاب، الذئاب لا تحتكم الى منطق، الذئاب تحركها غرائزها الدموية”.

ودعا النائب رعد إلى “الاقبال على صناديق الاقتراع”، وقال: “نحن لا نصوت لاشخاص بل لخيار سياسي ووطني تحمله لائحة الامل والوفاء، وهي متفق على المشاركين فيها على مستوى كل الدوائر الانتخابية في لبنان برعاية وتوافق بين دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، هذه القيادة المتجانسة التي تتوزع الادوار وتحسن التصرف بايقاعات مختلفة لمصلحة شعبنا واهلنا. نحن نثق بخياراتهم ونتطلع الى هذه الكتلة النيابية المنتصرة في 6 أيار والتي ستذود عن أمن واستقرار البلد الداخلي”.

وشدد النواب رعد وجابر وقبيسي على خيار المقاومة في يحمر ودعوا في حبوش للاقبال على الاقتراع بكثافة للائحة الامل والوفاء ، وفي دير الزهراني طالبوا المواطنين بالنزول بكثافة على صناديق الاقتراع لرفع الحاصل الانتخابي.

وزار النائبان قبيسي وجابر كنيسة بفروة المارونية والتقيا الاب نعمة الله ميلان والاهالي وتمنوا عليهم الاقتراع للامل والوفاء، وأكدا انهما سوف يساعدان الاهالي على تصريف محاصيلهم الزراعية.