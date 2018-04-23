روسيا تعيد بعث “الأميرال كوزنتسوف” بعد مشاركتها في سوريا

وقعت وزارة الدفاع الروسية والمجمع الصناعي لبناء السفن عقدا للبدء في صيانة حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف”، بحسب ما ذكرت وكالة “تاس” نقلا عن مصدر مطلع

وقال المصدر إن العقد ينص على القيام بالإصلاحات الضرورية التي ستجعل حاملة الطائرات في حالة تأهب وجاهزة تقنيا لتأدية مهامها، ولم يحدد قيمة العقد ونطاق العمل المقترح.

ومن المنتظر أن تستمر عملية الإصلاح والصيانة حتى سنة 2020، وستلتحق “كوزنيتسوف” بالأسطول البحري الروسي بحلول سنة 2021.

تجدر الإشارة إلى أن حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف” شاركت خلال سنتي 2016 و2017 في العمليات العسكرية الروسية ضد تنظيم “داعش” في سوريا، وهي المرة الأولى في تاريخ الأسطول البحري الروسي، التي تم فيها استخدام المقاتلات “SU-33″ و”MIG-29” المخصصة للإقلاع من على متن حاملات الطائرات.