أحمد الحريري من عكار: الفوز حليفنا

أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، أن “الاستحقاق المقبل هو استحقاق سياسي وليس عابرا ويجب أن تقرر فيه عكار هل ستكون مع حريتها وسيادتها أم مع من يريد تغيير هويتها؟”.

أشار الحريري خلال جولة له في عكار، إلى “أننا في عكار اخترنا مجموعة شباب متجانسين بالتحالف مع “القوات اللبنانية”، وكلهم من الناس التي تخدم الناس”، مؤكدا ان “الفوز حليفنا لأن عكار لم تخذل سعد الحريري يوما”.

أكد “أن الاستحقاق مصيري، وعكار لونها لن يكون أصفر أو برتقالي بل أزرق أزرق”.

واختتم الحريري جولته العكارية، من قرية الغزيلة، حيث أقيم في قاعتها العامة، وبدعوة من رئيس البلدية محمد أسعد لقاء حاشد، تحدث فيه الشيخ محمد الجندي الذي طالب بـ”بيوت مفتوحة وهواتف مفتوحة في عكار”، ورئيس البلدية الذي قال: “لكم منا كل التأييد والتمكين والدعوات أن يحفظكم الله ويديمكم فخرا للوطن”.

ورد الحريري بكلمة أكد فيها أن “الذي حمى البلد بعد اغتيال رفيق الحريري هو حكمة واعتدال الطائفة السنية في لبنان. كل الاتهامات علينا بالتطرف، مردودة إلى حزب الله الذي فاوض الجماعات المتطرفة ونقلهم بالباصات فهو وهذه الجماعات وجهان لعملة واحدة”.