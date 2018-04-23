كندة علوش: لن أتنازل عن جنسيتي السورية!

بعد سلسلة طويلة من التصريحات المثيرة للجدل والتي ضجت بها صفحات التواصل الاجتماعي، خرجت الفنانة كندة علوش عن صمتها لترد على مروجي تلك التصريحات التي أكدت أنها كاذبة.

فنشرت كندة علوش صورة على حسابها على الانستغرام تحمل عبارة “توضيح هام” وأرفقت الصورة بما يلي:

“تعودت من بداية الأحداث ببلدي سوريا احترم كل شخص حتى المختلفين عني بالرأي وبعمري ما أدليت بتصريح أو نشرت كلام في تعصب أو طائفية أو تحريض أو إلغاء لأي طرف من الأطراف بس واضح أنو قدرنا نستحمل النماذج المريضة ومفرزاتا المؤذية طالما الأزمة قائمة”.

وتابعت: “كنت آخدة قرار اني مارد على الأشخاص الي بتألف حكي وتصريحات (تحديداً سياسية ) على لساني وبتحاول تشوه صورتي وتورطني بمشاكل وتعرضني لهجوم.. لأنو من بداية الأحداث في ناس مستمرة على نهجا بترويج الإشاعات وتلفيق الأخبار والتصريحات وتشويه صورتي بكافة الوسائل والطرق والمشكلة أنو في ناس بتصدق أي كلام بينقال حتى لو كان غير منطقي وخالي تماماً من المصداقية وبتنشروا بقصد الأذى أو لمجرد الجهل”.

وأضافت: “والي خلاني أرجع عن قراري ورد هو وجود أشخاص محترمين مختلفين عني بالرأي بس حريصين انن يعرفو حقيقة كوني أدليت بتصريح معين أو غيرو، متل التصريح السخيف الي لفق من فترة على لساني والي بيقول اني بتبرأ من جنسيتي السورية وإني ما بفتخر فيها والى آخره من هالهزي مع اني ما بفوت فرصة لعبر عن مدى فخري بكوني سورية وعن حبي وعشقي لبلدي وأهل بلدي..وغيرا من التصريحات الي انتشرت مؤخراً حول الأحداث الأخيرة بسوريا”.

يذكر أن كندة علوش تزوجت من الفنان المصري عمرو يوسف العام المنصرم وهي تقيم معه حالياً في مصر.