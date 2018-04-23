طوني فرنجية من البترون: “هذا هو رصيدنا.. “

أكد مرشح تيار “المرده” طوني فرنجيه أن “وجودنا تاريخي في البترون حتى أننا اتهمنا، في بعض المراحل، بالهيمنة ولو أننا كذلك لكان أهالي البترون حاسبونا عام 2005، يوم اعتقد البعض أن تيار المرده انهار، لكننا حينها كنا أقوى من أي وقت آخر، حيث حصد سليمان فرنجيه أعلى نسبة أصوات في قضاء البترون”.

وقال خلال عشاء في البترون شارك فيه الوزير السابق يوسف سعادة ومسؤولي المرده في القضاء: ” إن رصيد تيار المرده هو محبة الناس من دون استغلال السلطة وتسخير الفرص التي كانت متاحة له في تلك الحقبة. هذا نهجنا ومبادئنا وعقليتنا التي ارتكزنا عليها في الماضي ومنها ننطلق، بكل ثقة، نحو المستقبل”.

ورأى أننا “أخطأنا بإخلاء الساحة في البترون أمام من يستغل السلطة الآن، إلا أن كل ما قمنا به نابع من مبادئنا وقيمنا وثقة المرده بحجم القاعدة الشعبية، ومن دعمنا لمن كانوا حلفاءنا آنذاك”، مؤكدا أنها “انطلاقة جديدة نحو مستقبل أفضل، فالسادس من أيار لن يكون كما قبله”.

وأضاف: “سنكمل المسيرة معكم ويدنا ممدودة للجميع لما فيه مصلحة البترون وكل الشمال، وتيار المرده مستمر في توسعه في كل المناطق اللبنانية لنشر ثقافته ومبادئه التي حمت لبنان وحافظت عليه في كل الحقبات. تيار المرده لا يلجأ للانتهازية ولا يعتمد على استغلال السلطة بل يرتكز على مصداقيته ووطنيته وإيمانه بالناس وايمان الناس به وإنجازات وزرائنا في المرده تاريخ يدل على رؤية واضحة ويؤسس لمستقبل مزدهر ومتطور”.

من جهة أخرى، قال فرنجيه: “نعتز بصداقتنا وتحالفنا مع الوزير بطرس حرب، الذي قد نختلف معه استراتيجيا ولكن نتفق معه على العديد من القضايا الوطنية والمبادئ الأساسية”.