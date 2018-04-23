ماذا رأيتِ أولاً في الصورة؟

تشكّل الإختبارات البصرية مادّة مهمّة يمكن من خلالها الكشف على خفايا وملامح شخصيّتك.

والاختبار المرفق هو أحد هذه الوسائل، والسؤال هو ما الذي رأيته أولاً في الصورة؟ هل هو وجه المرأة وشعرها المتطاير أو الرجل الواقف على التلّة أو العصافير أو القمر؟

القمر

إذا رأيت القمر أولاً فأنت تتمتَّعين بمخيّلة كبيرة وتميلين إلى الفنون على أنواعها. في المقلب الآخر تحبِّين لفت أنظار الجميع إليكِ. يعشق النَّاس الطاقة التي تتمتّعين بها وطيبة قلبكِ.

العصافير

أما في حالِ رأيت العصافير أولًا في الصورة فهذا يعني أنَّك إنسانةٌ تهتمِّين كثيراً للتفاصيل الصغيرة وتحرصين دائماً على القيام بأعمالكِ على أكمل وجه، تكرهين التأجيل كما وأنّكِ تميلين إلى المثالية.

الرجل الواقف على التلة

أنت طيبة القلب وتشعرين كثيراً مع النّاس من حولك، أنتِ جديرة بالثّقة وتساعدين من هم بحاجة إليكِ من دون أيِّ مقابل. لكنّ مشاعر الآخرين السلبية قد تؤثر عليك في الكثير من الأحيان لأنّك لا تستطيعين فصل نفسك عنها.

وجه المرأة وشعرها المتطاير

تحبّين إمضاء الوقت بمفردكِ وتفضّلين الجلوس مع نفسك في الكثير من الأحيان فذلك يمنحك السلام والهدوء وهذا جلّ ما تحتاجينه في حياتك. أنتِ إنسانة حالمة ومسالمة والتفكير في المستقبل أفضل من البقاء في الحاضر بالنسبة إليك.