سيلفانا اللقيس تؤكد: لا عودة عن الاستقالة

أكدت العضو المستقيل من هيئة الإشراف على الانتخابات وممثلة هيئات المجتمع المدني سيلفانا اللقيس أنّه لا عودة عن الاستقالة، وأنّ الأسباب التي دعتها إلى الاقدام على هذه الخطوة واضحة في بيان الاستقالة وما زالت قائمة.

وشكرت اللقيس رئيس هيئة الإشراف القاضي نديم عبد الملك، الذي ذكرها في مؤتمره الصحافي اليوم، متمنية أن تسعى الهيئة إلى تجاوز العراقيل التي تعترض طريقها، وأن تتبنى المطالب التي تضمنها بيان استقالتها منها.

ولفتت إلى أنّها إثر استقالتها من الهيئة عادت لتولي مسؤولياتها كرئيسة للاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا، والذي يعمل عبر “حملة حقي –الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين” على مراقبة الانتهاكات بحق هذه الفئة خلال العملية الانتخابية.