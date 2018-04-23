أحاديث ملفقة عن الرئيس الأسد والرئاسة تنفي !!

3 ساعات ago - 4:29 مساءً الكاتب: أفرورا عيسى المصدر: رصد الحدث نيوز
أحاديث ملفقة عن الرئيس الأسد والرئاسة تنفي !!

نشر المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية العربية السورية على مواقع التواصل الإجتماعي تنويها جاء فيه : “تنويه ||

تناقلت بعض المواقع الالكترونية والصحف المفلسة خلال الأيام الماضية، أخباراً وأحاديث ملفقة على لسان السيد الرئيس بشار الأسد..

يهمنا الإشارة الى أن الرئيس الأسد لم يجر أي مقابلة أو حديث أو تصريح صحفي لأي وسيلة إعلامية مؤخرا.. ونعيد التأكيد على أن أي لقاء أو تصريح أو حديث يجريه سيادته مع أي موقع أو صحيفة أو وسيلة إعلامية، سينشر أولا على الحسابات الرسمية للرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى وسائل الإعلام السورية الرسمية..

المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية العربية السورية ”

والجدير بالذكر بأن موقع الديار كان قد نشر في 18 نيسان 2018 الساعة 12:47 على موقعه الرسمي نقلا عن الرئيس الأسد تحت عنوان ” في أخطر حديث قاله الأسد: انتقلنا من الدفاع إلى الهجوم وسترى اسرائيل المفاجأت الكبرى “

في حين أنها ليس المرة الأولى التي يقوم بها موقع الديار بنشر أخبار خاطئة عن الرئيس الأسد حيث يؤكد الناشطون السوريون على أن هذه التصرفات تعد تجاوزا للخطوط الحمراء وتبتعد عن المهنية الصحفية .

 

الحدث نيوز _ أفرورا عيسى

3 ساعات ago

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