أحاديث ملفقة عن الرئيس الأسد والرئاسة تنفي !!

نشر المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية العربية السورية على مواقع التواصل الإجتماعي تنويها جاء فيه : “تنويه ||

تناقلت بعض المواقع الالكترونية والصحف المفلسة خلال الأيام الماضية، أخباراً وأحاديث ملفقة على لسان السيد الرئيس بشار الأسد..

يهمنا الإشارة الى أن الرئيس الأسد لم يجر أي مقابلة أو حديث أو تصريح صحفي لأي وسيلة إعلامية مؤخرا.. ونعيد التأكيد على أن أي لقاء أو تصريح أو حديث يجريه سيادته مع أي موقع أو صحيفة أو وسيلة إعلامية، سينشر أولا على الحسابات الرسمية للرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى وسائل الإعلام السورية الرسمية..

المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية العربية السورية ”

تنويه || المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية:

تناقلت بعض المواقع الالكترونية والصحف المفلسة خلال الأيام الماضية، أخباراً وأحاديث ملفقة على لسان السيد الرئيس بشار #الأسد.. pic.twitter.com/DxVYao9Wop — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) April 23, 2018

المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية:

يهمنا الإشارة الى أن الرئيس #الأسد لم يجر أي مقابلة أو حديث أو تصريح صحفي لأي وسيلة إعلامية مؤخرا.. — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) April 23, 2018

المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية:

نعيد التأكيد على أن أي لقاء أو تصريح أو حديث يجريه الرئيس #الأسد مع أي موقع أو صحيفة أو وسيلة إعلامية، سينشر أولا على الحسابات الرسمية للرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى وسائل الإعلام السورية الرسمية.. — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) April 23, 2018

والجدير بالذكر بأن موقع الديار كان قد نشر في 18 نيسان 2018 الساعة 12:47 على موقعه الرسمي نقلا عن الرئيس الأسد تحت عنوان ” في أخطر حديث قاله الأسد: انتقلنا من الدفاع إلى الهجوم وسترى اسرائيل المفاجأت الكبرى “

في حين أنها ليس المرة الأولى التي يقوم بها موقع الديار بنشر أخبار خاطئة عن الرئيس الأسد حيث يؤكد الناشطون السوريون على أن هذه التصرفات تعد تجاوزا للخطوط الحمراء وتبتعد عن المهنية الصحفية .

عندما تكون الأيادي التي تكتب الأخبار في الصباح هي نفسها الأيادي التي ترفع الكؤوس في المساء تكون النتيجة أخبار ومسرحيات ومؤلفات أبطالها أطفال البارات..#شارل_أيوب 🤢 pic.twitter.com/ThM0lIBpDk — Ahmad Barry (@ahmadbarry91) April 23, 2018

الحدث نيوز _ أفرورا عيسى