الجيش الإسرائيلي يقصف مدفعا سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مدفعا سوريا في هضبة الجولان ردا على سقوط قذيفة هاون بالقرب من الجدار الأمني في المنطقة، محملا الحكومة السورية مسؤولية إطلاقها.

وجاء في بيان صدر عن جيش العدو الإسرائيلي، اليوم الاثنين: “سقطت في وقت سابق اليوم قذيفة هاون بالقرب من الجدار الأمني شمال هضبة الجولان. كما يبدو فالحديث يدور عن انزلاق النيران من الحرب الأهلية في سوريا.

ردا على ذلك، قصف جيش الدفاع مدفعا واحدا في المنطقة التي أطلقت منها النيران في شمال الشق السوري من هضبة الجولان”.

واختتم البيان بالقول إن الجيش الإسرائيلي يعتبر “النظام السوري مسؤولا عما يدور داخل أراضيه ولن يتسامح مع أي محاولة للمساس بسيادة دولة إسرائيل وأمن سكانها”، بحسب النص.