جنبلاط: فليكن التخاطب الإعلامي هادئ

غرّد النائب وليد جنبلاط على حسابه عبر تويتر بالقول: “عندما يزرع السياسيون الحقد والكراهية بين الناس يرتكبون بذلك جريمة بحق المواطنين الذين جمعهم الخبز والملح على مدى القرون. وكون تفصلنا عن الانتخابات مسافة اسبوعين، فليكن التخاطب الاعلامي هادئاً ورصيناً بعيدا عن التشنج. ما اجمل تقاليد الماضي في الريف التي تناسيناها باسم السياسة المستحدثة”.



عندما يزرع السياسيون الحقد والكراهية بين الناس يرتكبون بذلك جريمة بحق المواطنين الذين جمعهم الخبز والملح على مدى القرون.وكون تفصلنا عن الانتخابات مسافة اسبوعين ،فليكن التخاطب الاعلامي هادئ ورصين بعيدا عن التشنج .ما اجمل تقاليد الماضي في الريف التي تناسيناها باسم السياسة المستحدثة pic.twitter.com/UivCvNL64r — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) April 24, 2018