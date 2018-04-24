اتصال بين جنبلاط وأرسلان.. هذا مضمونه

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ومديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني ما يلي:

جرى إتصال مساء الإثنين بين رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان تناولا فيه الظروف السياسية الراهنة.

وأكدا على التعاون المشترك لتهيئة المناخات الهادئة لخوض الإستحقاق الإنتخابي بهدوء وبعيداً عما يمكن أن يشكل توتراً على الأرض وفي القرى والبلدات المختلفة بمعزل عن الخلافات السياسية والتباين في وجهات النظر حيال عدد من القضايا والملفات.

وشددا على ضرورة الإبتعاد عن أي خطوات من شأنها توليد مشاعر الإستفزاز بين المناصرين أو تشكيل مصدر إزعاج للمواطنين الذين يتطلعون لممارسة حقهم بالإقتراع الحر في جو من التنافس الديمقراطي.

وإذ إعتبرا أن الإنتخابات النيابية هي محطة من محطات العمل السياسي، إلا أن الأهم هو حماية الإستقرار والسلم الأهلي بالتوازي مع إحترام حرية التعبير والتعددية في الجبل ضمن الأصول والأعراف.