ما هي آخر التطورات الميدانية في جنوب العاصمة؟

واصلت وحدات الجيش العاملة على محور التضامن جنوب العاصمة عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية صباح اليوم.

وذكر مراسل دمشق الآن جنوب العاصمة أن الجيش السوري شن هجوما عنيفا على مواقع التنظيمات الإرهابية بغطاء مدفعي مكثف حيث استطاعت الواحدت العاملة بسط سيطرتها على عدة كتل أبنية على محور زليخة في منطقة التضامن.

ونفذ سلاحا الجو والصواريخ سلسلة من الضربات نحو مواقع وتحصينات التنظيمات الإرهابية على محاور مخيم اليرموك والحجر الأسود والتضامن وحققت الاستهدافات تدمير التحصينات الأمامية للتنظيمات.

إلى ذلك ،حققت قوات الجيش تقدما ملحوظا في محور الحجر الأسود جنوب دمشق ، فسيطرت القوات على عدة مزارع عند المنطقة الفاصلة بين الحجر الأسود وبلدة يلدا بعد معارك عنيفة ضد التنظيمات الإرهابية ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من التنظيم.

وأفاد المراسل جنوب العاصمة عن مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين إثر الاشتباكات مع الجيش السوري أمس على محور مخيم اليرموك، حيث عُرف من القتلى كل من الإرهابي أبو أحمد الحموي والإرهابي شادي السعد.

وقد سُجل مقتل عدد من أفراد التنظيمات الإرهابية برصاص الجيش السوري التي حاولت التسلل على محور القدم قادمة من الحجر الأسود .

وفي سياق متصل ، سقط اليوم عدة قذائف صاروخية على حي التضامن مصدرها التنظيمات الإرهابية جنوب العاصمة دمشق، واقتصرت القذائف على الأضرار المادية.