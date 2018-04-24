بالصور: ابنة شريهان تخطف الأنظار بجمالها

فاجأت النجمة المصرية شريهان متابعيها على تطبيق “انستغرام” بنشرها مجموعة من الصور من مراحل زمنية مختلفة تجمعها بابنتها لولوة، بمناسبة ميلاد الأخيرة.

وأظهرت الصور العلاقة المميزة التي تجمع النجمة المصرية بابنتها، ووجهت لها رسالة مؤثرة مليئة بكلمات الحب الصادق، وقالت فيها: “لولوة يا أغلى حلم أصبح أعظم وأجمل حقيقة في عمري.. زي النهاردة حبيبتي في تمام الساعة الثانية وخمس وأربعون دقيقة ظهراً خرجتي من روحي وقلبي ودمي، خرجتي تنوري حياتي”.

وأضافت: “الحقيقة يا لولوة إن كل يوم بيمر عليا أنا بولدك من قلبي تاني.. بشكر ربي سبحانة وتعالى بشكر والدك على كل شيء بشكر عائلة الخواجة وبشكرك انتي يا لولوة، بشكرك على وجودك في عمري وكمان تعبكم جميعاً معايا”.

وتابعت: “فخورة فخورة بيكي حبيبتي، فخورة وراسي بيكي مرفوعة لسابع سماء.. واعرفي حبيبتي إن النهاردة 22 إبريل مش يوم ولادتك انتي ولا هو يوم عيد ميلادك أبداً، النهاردة حبيبتي كان يوم ولادتي أنا بيكي من جديد ويوم عيدي أنا يا بنتي وصديقتي وحبيبتي. ربي يديمك انتي وشقيقتك عليا نعمة”.

واختتمت رسالتها في ميلادها الـ21: “أمك بتحبك وراضية عنك”.