خلال ساعات.. مرتكب جريمة القتل في النبطية بقبضة “المعلومات”

صدر عن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البلاغ التالي:

الساعة 17:00 من تاريخ 23/4/2018، حصل إشكال وتضارب في بلدة الشرقية – قضاء النبطية، بين المواطنَين: – م. ص. (مواليد عام ١٩٧٠) و – م. ف. (مواليد عام ١٩٧٧)، وذلك على خلفية نزاع وتخريب حقل مزروع على الأملاك العامة، حيث أقدم الأول على طعن الثاني بواسطة سكين أصابه في قلبه، ما أدى إلى وفاته.

بنتيجة المتابعة الفورية، أوقفت شعبة المعلومات القاتل، الذي إعترف بإقدامه على طعن الضحية بواسطة سكين، كما أوقفت كل من نجله ع. ص. (مواليد عام 2001) والمدعو: – ح. ح. (مواليد عام ١٩٩٨، لبناني)، لمشاركتهما في الإشكال، واللذان أكدا إرتكاب م. ص. المذكور جريمة القتل.

تم تسليمهم إلى القطعة المعنية، وبوشر التحقيق، بناءً على إشارة القضاء المختص.