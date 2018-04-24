هاشم: الانتخابات استفتاء على الخيارات الوطنية

رأى عضو “كتلة التحرير والتنمية” النائب الدكتور قاسم هاشم، “ان اللغة واللهجة التي يطل بها البعض لزيادة التأجيج والأثارة والتحريض بهدف الكسب الأنتخابي سيترك آثاره وانعكاساته السلبية على الوحدة الوطنية وهذا الأخطر دون ان ينتبه هؤلاء الى سوء افعالهم واقوالهم ولا بد من لفت نظرهم الى ان الأمر لا يستحق كل هذه المؤثرات لكسب مقعد هنا او هناك فاستقرار الوطن وحمايته اهم من المناصب.

وقال خلال جولة له على مشايخ البياضة التقى خلالها كل من الشيخ فندي شجاع،الشيخ سليمان شجاع،الشيخ غالب قيس :”نحن في هذه المنطقة نعرف معنى الوحدة والعيش الواحد لأننا نحياهم لحظة بلحظة، ونعطي الصورة والمثال للوحدة الحقيقية غير المصطنعه، ولهذا فاننا نعتبر ان الأستحقاق الأنتخابي المقبل هو استحقاق سياسي واستفتاء على الخيارات الوطنية ولن تستطيع بعض المحاولات ان تؤثر في جوهر وانتماء ابناء هذه المنطقة”.

ودعا “الى ضرورة الأقبال بكثافة على الأقتراع لأن ذلك واجب وطني واننا نعاهد اهلنا ان لا نسكت عن حق ونتستر على العيوب والنواقص في ظل هجمة اصحاب الصفقات والسمسرات والفاسدين”.