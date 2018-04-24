لافروف يكشف نوايا “واشنطن” تجاه “دمشق”

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة، خلافا لتصريحات الإدارة الأمريكية، لا تنوي مغادرة سوريا.

وأضاف لافروف، في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في “منظمة شنغهاي للتعاون”، في بكين، إن “مجموعة كاملة من الدول أخذت على عاتقها علنا عملية تدمير سوريا، الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت لنا بأن هدفها الوحيد هو طرد الإرهابيين من سوريا، وإلحاق الهزيمة بما يسمى تنظيم الدولة”.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أنه خلافا لتصريحات الرئيس دونالد ترامب، حول نيته سحب القوات الأمريكية من سوريا، فإن “الواقع عكس ذلك، حيث تعمل الولايات المتحدة بنشاط على الانتشار في الساحل الشرقي للفرات، ولا تنوي الخروج من هناك”.

وأكد لافروف أن الولايات المتحدة أنشأت هناك سلطات محلية، مشيرا إلى أن فرنسا تشجع كذلك على هذه الخطوات، وقد دعا ماكرون الولايات المتحدة إلى البقاء حتى تطبيع الأوضاع في سوريا.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن أمله في أن يؤدي التواصل مع فرنسا إلى بلوغ اتفاق حول تنسيق المواقف بهدف حل الأزمة السورية.