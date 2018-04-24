خريس: سندخل في مرحلة جديدة بعد الانتخابات

أكد عضو “كتلة التحرير والتنمية” النائب علي خريس، خلال احتفال تأبيني لأحد كوادر الحركة عبد الحسين الموسوي في بلدة ارزون، على “الثوابت الوطنية التي أطلقها السيد موسى الصدر، وفي مقدمها الحفاظ على الوحدة الوطنية الداخلية وصون العيش المشترك، وهذه الوحدة التي بفضلها حقق الشعب والجيش والمقاومة الانتصار على العدو الاسرائيلي الذي كان يعتقد بأنه الجيش الذي لا يهزم بعد أن احتل فلسطين وأراض واسعة من الدول العربية، هذا العدو هزم في لبنان وأجبر على الهروب ولن يفكر بالعودة إليه ثانيا”.

وقال: “إننا نعيش في مرحلة نحن فيها أقوياء وبفضل التضحيات والانتصارات التي حققها نهج المقاومة نهج الامام موسى الصدر الذي قال: “إن أفضل وجوه الحرب مع اسرائيل السلم الوطني الداخلي”.

وعن الاستحقاق الانتخابي، أشار خريس إلى أن “الوطن سيدخل في مرحلة جديدة بعد هذه الانتخابات التي ستجري على أساس قانون النسبية لأول مرة، لذلك المطلوب منا وعلى مستوى الجنوب وأهله الذين وقفوا مع الامام موسى الصدر في أهلك الظروف والمحن أن نؤكد التزامنا مع هذا النهج والخط بكثافة الاقتراع لنبرهن لكل من يراقب داخليا وخارجيا أن هذا الشعب لم يزل مخلص لخط المقاومة ولخط “حركة أمل” و”حزب الله”.