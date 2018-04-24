جندي يخضع لأكبر عملية لـ”استعادة رجولته”

قال مستشفى جونز هوبكينز في بالتيمور إن جنديا أميركيا من مصابي العمليات الحربية في أفغانستان، خضع لأكبر عملية “زراعة عضو ذكري” شهدها العالم.

وأعلن أطباء المستشفى أن الجراحة شملت زراعة كيس الصفن -الخصيتين- وجزءًا من جدار البطن.

وأوضح الأطباء أن المريض خضع لعملية الزراعة التجريبية الشهر الماضي في جراحة استغرقت أربع عشرة ساعة، وأنه يتعافى بشكل جيد ويتوقع له أن يغادر المستشفى في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

المريض الذي طلب عدم تحديد هويته، كان قد نجا من انفجار في أفغانستان قبل عدة سنوات حطم خصره ومنطقة الحوض لديه.

وقد أجريت ثلاث جراحات لزراعة عضو ذكري بنجاح، اثنتان منها في جنوب أفريقيا وواحدة عام 2016 في مستشفى ماساشوستس العام.

غير أن الجراحات السابقة شهدت زراعة العضو الذكري فقط وليس زراعة مكثفة للنسيج المحيط الذي يزيد صعوبة مثل تلك الجراحات لعلاج إصابات القتال.